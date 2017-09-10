تواجد عمرو جمال، مهاجم فريق بيدفيست الجنوب افريقي، في تشكيل فريقه الأساسي، الذي يستعد لمواجهة نظيره كيب تاون، في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس النخبة.

وجاء التشكيل كالاتي:

بيدفيست يحتاج للفوز بهدفين للتأهل إلى النهائي

ويحتاج فريق بيدفيست للفوز في مباراة اليوم بهدفين دون رد، للتأهل إلى نهائي الكأس، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويسعى عمرو جمال، لقيادة فريقه الجنوب أفريقي إلى التأهل إلى النهائي.

وكان الغزال قد انتقل إلى صفوف الفريق الجنوب أفريقي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من النادي الأهلي.

وانضم عمرو جمال، إلى كتيبة الفراعنة التي واجهت أوغندا في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة، ونجح في قيادة منتخب بلاده للفوز في مباراة الجولة الرابعة امام أوغندا بهدف دون رد، ليعود المنتخب الوطني لصدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.

يذكر أن الأهلي تعاقد مع باكاماني ماشمبي، جناح فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، لمدة 4 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.