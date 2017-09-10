سببان وراء فشل الزمالك في ضم “توريه”.. تعرف على التفاصيل

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء كانت ترغب في ضم اللاعب البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، لاعب وسط فريق أمونيا نيقوسيا القبرصي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتراجع مسئولو القلعة البيضاء في اللحظات الأخيرة عن التعاقد مع اللاعب البوركيني، الذي كان مقررًا انضمامه على سبيل الإعارة لمدة موسم مع تفعيل بند أحقية الشراء.

سببان وراء تراجع الزمالك عن ضم البروكيني

وكشف المصدر، أن اللاعب البوركيني رفض تفعيل بند الشراء دون الحصول على موافقة كتابية منه عقب انتهاء فترة الإعارة، الأمر الذي رفضه مسئولي الزمالك، خوفًا من تكرار ماحدث مع الثنائي السابق أحمد حمودي، ومؤمن زكريا.

وأكد المصدر، أن بند أحقية الشراء لم يكن الأزمة فيه قيمته المادية، حيث كان سيبلغ بحد أقصى 350 ألف دولار، إلا أن شرط اللاعب بعدم تفعيل بند الشراء دون الحصول على موافقة كتابية منه، كان السبب في إنهاء المفاوضات.

السبب الثاني، هو بقاء اللاعب النيجيري معروف يوسف، في صفوف الزمالك، بعد تراجع القادسية السعودى عن إتمام الصفقة.