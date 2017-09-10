الغندور يدافع عن “الشناوي”.. ويكشف خناقة إكرامي مع مدرب المنتخب

دافع الإعلامي خالد الغندور، ولاعب الزمالك الأسبق، عن مستوى أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأبيض، خلال مباراة الإنتاج الحربي، التي أقيمت مساء امس، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد الغندور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشناوي بات يتدرب بقوة مؤخرًا، نافيًا مسئوليته عن الهدف الذي دخل مرماه في بداية المباراة بأقدام عمر السعيد لاعب الفريق العسكري.

الغندور يؤكد: الشناوي حارس منتخب مصر “الثاني”

وأكد لاعب الزمالك الأسبق، أن “الشناوي كان حارس مرمى منتخب مصر الثاني، بعد عصام الحضري، خلال مباراتي الفراعنة أمام أوغندا، التي أقيمت بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، مشيرًا إلى أن شريف إكرامي حارس الأهلي، كان الحارس الثالث”.

وكشف الغندور، عن “خناقة” وقعت بين شريف إكرامي، وأحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، خاصة بعد خروج إكرامي من القائمة، وصدرت ألفاظ من الحارس، ولكن تكتمت وسائل الإعلام عن تلك الحادثة قبل مباراة أوغندا”.

يذكر أن منتخب مصر يستعدل مواجهة نظيره الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل.