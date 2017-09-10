أبورجيلة: باب الزمالك مفتوح لأبنائه.. وحزنت لرحيل هذا الثنائي

أعرب رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حزنه الشديد، بعد رحيل ثنائي الفريق الكروي الأبيض، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، ومصطفى فتحي، عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد أبو رجيلة في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن مجلس إدارة الزمالك فتح الباب أمام جميع اللاعبين للرحيل، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى بقاء شيكابالا وفتحي، لكنها فضلا الاحتراف خلال الفترة الحالية.

وأكد أبورجيلة، أنه رفض فكرة البيع النهائي لنجوم الفريق مثل مصطفي فتحي وكهربا، لافتًا إلى أن قرار الإعارة هو قرار سليم ويجلب للنادي مقابل مادي كبير، مضيفًا أن باب الزمالك مفتوح أمام جميع أبنائه الراغبين في العودة إلى صفوفه.

وانضم شيكابالا إلى صفوف الرائد السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بينما رحل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، رفقة عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة.

يذكر أن الدوري السعودي يضم أربعة لاعبين من صفوف الزمالك هم محمد عبد الشافي لاعب الابيض السابق، ومحمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب اتحاد جدة، وشيكابالا ومصطفى فتحي.