عضو الزمالك: تمنيت انضمام لاعب الأهلي هذا الموسم

كشف رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اللاعب الذي كان يتمنى انضمامه إلى صفوف الفريق الكروي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية هذا الموسم.

وأكد أبو رجيلة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن كان يتمنى انضمام هشام محمد، لاعب مصر المقاصة السابق والأهلي الحالي، إلى صفوف الزمالك هذا الموسم، لتدعيم خط الوسط.

أبو رجيلة: عوضنا هشام محمد بهذا الثنائي

وأضاف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن هشام محمد لاعب الأهلي الحالي، كان هو اللاعب الوحيد الذي يتمنى ضمه للزمالك، مشيرًا إلى أن ناديه نجح في ضم محمد أشروف “روقة” وأحمد داودا، لتدعيم خط الوسط.

وانضم هشام محمد، إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف مصر المقاصة، مقابل 9 مليون جنيه.

يذكر أن الزمالك أخفق في أولى جولاته في هذا الموسم، نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة البيضاء لمدة عامين متتالين، حيث سقط في فخ التعادل امس أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما.