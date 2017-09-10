أكد نصر عزام، خبير اللوائح، أنه في حال قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، الانسحاب من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، لن يتم حذف نتائجة من المجموعة.

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة الخامسة رفقة كلًا من مصر وغانا وأوغندا، ويتذيل المنتخب الكونغولي جدلو المجموعة برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام غانا في الجولة الثالثة من التصفيات.

عزام: نتائج الكونغو لن تحذف من المجموعة

وعلق عزام، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن اللوائح المنظمة لتصفيات كأس العالم تنص على أن أي فريق يقرر الانسحاب من التصفيات بعد انتهاء الدور الأول تظل نتائجه كما هى ولا تحذف من المجموعة.

وأضاف عزام أن منتخب الكونغو إذا إراد الانسحاب مثلما تردد لن تحذف نتائجه في المجموعة، بل سيقوم الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، بحرمانه من المشاركة في تصفيات كأس العالم لمدة دورتين، حفاظًا على قاعدة اللعب النزاهة في المنافسة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يليه غانا وفي جعبتها 5 نقاط.