كردي عن احتمالية انسحاب الكونغو: “سنصبح مثل لعبة الكرة الشراب”

استنكر كرم كردي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فكرة احتمالية انسحاب منتخب الكونغو من المشاركة في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم، خاصة بعد حصدها نقطة وحيدة بعد تعادلها أمام غانا في الجولة الثالثة.

وأكد كردي خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب 9090، أن “الاتحاد علم بهذا الأمر، إلا أنه أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن اللعبة ستصبح مثل الكرة الشراب، من يخسر ينسحب”.

وأضاف عضو الجبلاية، قائلًا، “سمعنا عن هذا الأمر، انسحاب الكونغو غير مقبول، سنصبح مثل لعبة ‘الكورة الشراب’ من يخسر ينسحب، لن ندع الأمور حتى يحدث الانسحاب، وإذا كانوا يمرون بأزمة مالية، فعلى الفيفا مساعدتهم”.

كردي يكشف موقف الجبلاية النهائي من رحيل كوبر

وعن الأنباء التي ترددت عن نية اتحاد الكرة الاستغناء عن الأرجنتيني هيكتور كوبر، علق كردي قائلًا، “لم يتم طرح هذه الفكرة، وليس هناك أي تفكير بالأساس في رحيله، لا الآن ولا قبل ذلك”.

واختتم كردي تصريحاته قائلًا، “أتوقع أن لا تقل نسبة تأهلنا لمونديال روسيا عن 70%، وهذا هو هدفنا في الفترة المقبلة”.

يذكر أن منتخب مصر لديه مواجهة هامة أمام نظيره الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.