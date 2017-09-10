خلال ساعات.. الأهلي يطرح تذاكر مباراة الترجي في ربع نهائي دوري الابطال

أكد وليد مهدي، مدير إدارة المباريات بالنادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، انتهت من طباعة وتجهيز 10 آلاف تذكرة من بطاقة الجمهور، لحضور مباراة الفريق الكروي الأحمر الأول، أمام نظيره الترجي التونسي، المقرر إقامتها في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية.

الأهلي يطرح تذاكر مباراة الترجي خلال ساعات

وأضاف مهدي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن تذاكر المباراة تم طبعها، واعتمادها من وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الأمن بالاسكندرية، ومباحث الأموال العامة، من أجل طرحها للجمهور في الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح مدير إدارة المباريات في الأهلي، أن بطاقات الجماهير ستحصل على تذاكر مباراة الترجي بسعر مخفض.

الأهلي يحصل على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع

وتابع مهدي، أن الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 20 ألف مشجع، في مدرجات ستاد برج العرب يوم السبت المقبل، من أجل دعم ومساندة الفريق الكروي الأحمر خلال مشواره نحو البطولة الافريقية.

ولفت مهدي، إلى أن سيتم طرح 10 آلاف تذكرة في منافذ البيع للجماهير، وأيضا تخصيص حصص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والشركات الراعية وأعضاء النادي.