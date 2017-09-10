الاسماعيلي يوضح موقف “حسن” من الاحتفال بالهدف.. ويرفض إعلان العقوبة

دافع إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن إبراهيم حسن لاعب الدراويش، عقب احتفاله بعد هدفه امس في مرمى الاتحاد السكندري، خلال البماراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الموسم الجديد.

عضو الدراويش: اللاعب حاول إيصال رسالة للجماهير

وتابع فارس، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج ستاد الهدف، أن لاعب الدراويش إبراهيم حسن، قام برد فعل بعد تعرضه للكثير من الضغوطات في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن إبراهيم حاول إيصال رسالة لجماهير النادي والتأكيد لهم على أنه محب للإسماعيلي وسيبذل كل ما في وسعه مع الفريق.

وعن العقوبة المنتظرة على اللاعب، أكد عضو النادي أن اللائحة ستطبق على اللاعب بعد احتفاله، لكن لن يتم الإعلان عن العقوبة التي ستوقع عليه.

ولفت فارس، إلى أن بداية الدراويش في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم كانت قوية للغاية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتحويل الخسارة إلى فوز عريض في بداية مشواره بالدوري، مؤكدًا أن البداية القوية للفريق في الدوري منحت كل من في النادي آمل كبير في المنافسة على البطولات هذا الموسم.