وضع نصر عزام، خبير اللوائح، روشتة لحل أزمة مشاركة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، خاصة بعد قرار الجبلاية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى أربعة لاعبين، مع وض شرطًا بعدم مشاركة الرباعي في مباراة واحدة، أو إدراج أسمائهم في قائمة الفريق قبل المباراة.

وأشار عزام، في تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح الاتحادات المحلية الحرية الكاملة في تنظيم مسابقاتها وعملية قيد اللاعبين، بمعنى أن كل اتحاد محلي له الحق في تسجيل اللاعبين وتنظيم مسابقاته ووضع البنود الخاصة بعملية قيد اللاعبين.

عزام يقترح حلًا لأزمة مشاركة اللاعبين الأجانب

وتابع خبير اللوائح، أن لا يحبذ قرار اتحاد الكرة، بوجود 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة أي فريق بمباريات الدوري رغم قيد 4 لاعبين في القائمة، مضيفا أن هذا الأمر يحرم الأندية من جهود لاعبيها الأجانب، واستشهد عزام، بقرار الاتحاد السعودي، بقيد 6 لاعبين اجانب، مع السماح بمشاركة الجميع في المباراة الواحدة.

واقترح عزام، أنه يمكن أن يتم السماح بضم الأربعة لاعبين في القائمة ولكن لا يشارك في الملعب في نفس الوقت إلا 3 لاعبين فقط.