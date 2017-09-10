“أبورجيلة” ينتقد صفقات الزمالك.. ويؤكد: لن نتسرع في الحكم على الفريق

أكد رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الكروي الأبيض مازال في بداية مشواره بالموسم الجديد، ومن الصعب الحكم على أداء اللاعبين والجهاز الفني، خاصة وأن معظمهم جدد.

وأضاف أبورجيلة، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن لم يكن مرحبًا بفكرة التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزمالك حقق ما أراد في الميركاتو الصيفي.

أبورجيلة: لأول مرة الزمالك يدعم المراكز التي كان يحتاجها

وتابع عضو مجلس القلعة البيضاء، تصريحاته قائلًا، إنه كان يفضل التعاقد مع عدد أقل من اللاعبين، لكنه أكد على أن الزمالك ولأول مرة هذا الموسم يتعاقد مع المراكز التي كان يحتاج إليها بشدة، لافتًا إلى أن من الصعب حاليًا الحكم على اللاعبين الجدد والمدير الفني من أول مباراة.

وأكد أبو رجيلة، أن مجلس الإدارة قرر فرض حالة من الاستقرار الفني لفريق الكرة وعدم التسرع في الحكم عليه، مضيفا أن المجلس مقتنع تماما بقدرات نيبوشا وأن القادم سيكون أفضل.

يذكر ان الزمالك تعادل أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من بطولة الدوري.