سمير عثمان: هذا اللاعب وراء قرار اعتزالي.. ولن أنضم للجبلاية في الوقت الحالي

كشف الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، عن اللاعب الذي كان له دور كبير في اتخاذ قراره بالاعتزال، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد سمير عثمان، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج ستاد الهدف، أن محمد بركات، لاعب منتخي مصر والأهلي الأسبق، كان له دور كبير في اتخاذ قرار الاعتزال، مشيرًا إلى أن بركات نصحه باعتزال اللعب وهو في قمة مستواه بدلا من أن يجبر في أي يوم على الاعتزال لعدم قدرته على الاستمرار.

سمير عثمان يكشف عن مستقبله بعد اعتزال التحكيم

وأضاف الحكم الدولي المعتزل، سمير عثمان خلال تصريحات إذاعية، أنه يرغب في دخول المجال الإعلامي، والابتعاد عن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم في هذه الفترة، لافتًا إلى أن في الفترة المقبلة ستشهد انضمامه للعمل الإعلامي الرياضي، مضيفا أنه سيقوم بخدمة التحكيم من أي موقع.

وتابع عثمان، إلى أنه ربما ينضم للجنة الحكام بالجبلاية فيما بعد ولكن ليس في الفترة الحالية.

كان سمير عثمان، قد أعلن منذ أيام قليلة، عن قراره بالاعتزال، مكتفيًا بالمسيرة التي قدمها طوال مشواره حكم دولي.