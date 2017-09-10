الأهلي يبحث عن نجمه رابعة بمواجهة طلائه الجيش

يستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة طلائع للبحث عن النجمة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

الأهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة طلائع الجيش

ويخوض الأهلي مباراته على ملعب استاد السلام أمام الجيش في مباراة الجولة الأولى لمسابقة الدوري في الثامنة والربع مساء الأحد.

ويحاول الأهلي تحقيق بداية جيدة في رحلة الدفاع عن لقبه والحفاظ على الدرع للموسم الثالث على التوالي واستمرار نتائجه الخالية من الهزائم تحت قيادة مدربه حسام البدري.

ويأمل الأهلي في التتويج بدوري الموسم الحالي من أجل الوصول للقب رقم 40 في تاريخه وبالتالي وضع النجمة الرابعة على قميصه.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء رؤية صفقات الأهلي الجديدة مع بداية الموسم، بالإضافة لعودة أحمد الشيح من الإعارة.

واستقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، على الدفع بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف اكرامى

خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، احمد فتحى، حسن السيد

خط الوسط المدافع: حسام عاشور، عمرو السولية.

خط الوسط المهاجم: عبدالله السعيد، أحمد الشيخ، وليد سليمان

خط الهجوم : وليد ازارو