منتخب مصر

مدرب المنتخب يؤكد استمرار أزمة المهاجم المحلي

كتب فدوى سليم
- سبتمبر 10, 2017 1:44 ص
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موعد مباراة مصر القادمة

أكد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر على وجود أزمة في الخط الهجومي للاعبين المصريين في الوقت الحالي خاصة بعد مشاهدة مباراتي الزمالك والإسماعيلي بالدوري وغياب دور المهاجم المحلي.

نبيه يؤكد أزمة وجود مهاجم محلي قبل مواجهة الكونغو

وصرح نبيه بأن القلق تجاه التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا شيء منطقي.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

أسامه نبيه
أسامه نبيه

ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو يوم 6 أكتوبر المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة السادسة على أوغندا لكن مستوى الفراعنة تراجع بعده بشكل رهيب مما سمح لأصحاب الأرض للسيطرة على وسط الملعب نسبيَا.

وتصدر منتتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

 

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