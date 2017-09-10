تعرف على حكم مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في أول مباريات الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام المباريات التي ستنطلق اليوم الأحد 9-9-2017 ضمن الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.

ويدير الحكم أحمد حمدي مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ويعاونه عبد الفتاح عريشة ويوسف البساطي، ومحمد يوسف حكماً رابعاً.

بينما يدير الحكم محمد عباس قابيل لقاء الأسيوطي ومصر المقاصة، ويعاونه رضا جبر ومحمد عبد القادر، ومحمد حسن حكماً رابعاً.

وتم اختيار محمود بسيوني ليدير مباراة المصري البورسعيدي ووادي دجلة، ويعاونه هاني العراقي وأحمد نوفل، ومحمود رشدي حكماً رابعاً.

وأعلن حسام البدري مدرب الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الطلائع لتضم كل من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير- محمد نجيب أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- عبدالله السعيد- – وليد سليمان- محمد هاني – هشام محمد- أحمد حمدي – كريم نيدفيد- أحمد حمودي – إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو – أحمد الشيخ – أحمد ياسر ريان.