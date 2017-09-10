علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تعادل فريقه أمام الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وأعرب منصور عن رضاه عن أداء لاعبي الزمالك رغم التعادل، مشيرا إلى أنه لا يصح مهاجمة اللاعبين الآن بعد أول مباراة فقط في الموسم.

وأكد رئيس الزمالك عبر إذاعة الشباب والرياضة على سعادته بخطة نيبوشا في المباراة و تقديم كرة هجومية تنال إعجاب جماهير الفريق.

واختتم حديثه “كرة القدم مكسب وخسارة”.

تقدم للانتاج الحربي اللاعب عمر السعيد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك اللاعب كاسونجو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وبدأ نيبوشا ، المدير الفني للفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أحمدالشناوي

خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود علاء- محمد مجدي- حازم امام

خط الوسط : محمد أشرف روقة- أحمد داوودا- محمد الشامي- أحمد كابوريا

خط الهجوم : خالد قمر- كاسونجو

بينما تواجد على دكة البدلاء

محمود عبد الرحيم ” جنش ” – محمود حمدي ” الونش ” – باسم مرسى – عبد الله جمعه – أحمد مدبولي –– أحمد توفيق _ دونجا

وبهذه النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة في بداية مشوارهما بالدوري الممتاز موسم 2017-2018.