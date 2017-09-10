مختار مختار: تعادلنا مع الزمالك ليس مؤشر لقوتنا

أعرب مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربي، عن سعادته بالتعادل أمام الزمالك، في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

كان الانتاج قد تعادل مع الزمالك إيجابياً بهدف لمثه، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز (طالع التفاصيل).

وقال مختار، ” تعادلنا مع الزمالك ليس بمقياس لقوة الفريق، ونسعي دائما لتفادي الأزمات، مشيراً إلي أن الدوري صعب هذا الموسم، ونسعي لعدم الوقوع في أزمات الموسم الماضي”.

وأضاف المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، ” شعرت بلقلق عندما قام نيبوشا بالدفع بعبد الله جمعة و أحمد مدبولي، لاسيما وأن الثنائي يتمتعان بقدرات فنية عالية، وقادرون على تغير نتيجة المباراة في أي وقت”.

وتابع، ” أعذر اللاعبين على شعورهم بالإرهاق، هذا أمر طبيعي، نلعب أمام خصم كبير، ولكن نسعى للفوز بكل مباراة والظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي”.

وأختتم قائلًا، ” الدوري صعب لدينا مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش ، قد تكون هذه المباراة أصعب من مباراة الزمالك”.