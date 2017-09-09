شوبير معلقاً على تعادل الزمالك أمام الانتاج: نزيف النقاط بدأ

علق أحمد شوبير حارس مرمي منتخب مصر والأهلي سابقاً، على تعادل الزمالك أمام الانتاج الحربي، في أولي مباريات الفريق الأبيض بالدوري الممتاز المصري موسم 2017-2018.

الزمالك كان قد تعادل مع الانتاج الحربي، بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري (طالع التفاصيل).

وقال شوبير، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية صدي البلد، ” إن تعادل الزمالك اليوم أمام الانتاج الحربي، هو بداية لنزيف النقاط للفريق في الدوري المصري، بالرغم من تجديد دماء الفريق، مشيراً إلي أنه يطالب جماهير الزمالك بعدم الحكم على نيبوشا من الآن، لاسيما وأن بطولة الدوري مازالت طويلة ومليئة بالمفاجآت”.

كان نيبوشا قد أكد انه راض عن الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق الأبيض، ولكنه لم يكن راض عن النتيجة، مشيراً إلي أنه يحب الأداء الهجومي بالرغم من فشل الفريق في تسجيل أكثر من هدف في المباراة الأولي له مع الزمالك.

يذكر أن هذه المباراة هي الأوزلي لنيبوشا منذ توليه القيادة الفنية للقلعة البيضاء خلفاً للبرتغالي أوجستو إيناسيو.