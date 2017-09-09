نيبوشا يمنح لاعبي الزمالك الأساسين راحة من مران غداً

قرر المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الأساسين الذين خاضوا مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي، راحة سلبية من مران الفريق غداً الأحد.

كان الزمالك قد تعادل في بداية مشواره في الدوري الممتاز، أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري (طالع التفاصيل).

ومن المقرر أن يحصل جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي، على راحة سلبية من المران، على أن يشارك جميع اللاعبين البدلاء والمستبعدون من المباراة ، في المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

نيبوشا يؤكد رضاه عن أداء لاعبي الزمالك

كان نيبوشا قد أكد انه راض عن الأداء الذي ظهر به لاعبو الفريق الأبيض، ولكنه لم يكن راض عن النتيجة، مشيراً إلي أنه يحب الأداء الهجومي بالرغم من فشل الفريق في تسجيل أكثر من هدف في المباراة الأولي له مع الزمالك.