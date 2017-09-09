أول رد لنيبوشا عقب التعادل أمام الانتاج

أعرب المونتينجري نيبوشا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه التام بأداء اللاعبين اليوم أمام الانتاج الحربي بالرغم من انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الزمالك بدأ مشواره في الدوري الممتاز الموسم الجديد، بتعادل مخيب للآمال عندما تعادل أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز (طالع التفاصيل).

نيبوشا: سعيد بالأداء وغير راض عن النتيجة

وقال نيبوشا،خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، ” إنه لم يحمل مسئولية إهدار ثلاث نقاط في بداية مشوار الفريق بالدوري، مشيراً إلي أن الفريق كان مسيطر ولكن الحظ لم يحالفنا”.

وأضاف المدير الفني للزمالك، ” أنه يفضل لعب الكرة الهجومية ، والفريق خلق العديد من الفرص ولكن لم يستغلها بالشكل الصحيح لكي يسجل منها”.

وأوضح، ” هناك بعض اللاعبين يعانون من التسرع في بناء الهجمة، نحتاج لأن تكون اللمسة الأخيرة أفضل من هذا”.

وأختتم قائلًا، ” سعيد بالأداء بالطبع ولكني لم أكن سعيد بالنتيجة ، وفي رأى هذا درس قاسي للجميع”