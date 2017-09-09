برشلونة يمطر شباك إسبانيول بخماسية وميسي يسجل”هاتريك”

نجح فريق برشلونة في تحقيق فوزاً كبيراً على نظيره إسبانيول بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب “الكامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هاتريك في مرمي إسبانيول في الدقيقة 26 و35 و 67 من عمر الشوط الأول، ومع احداث الشوط الثاني سجل جيرارد بيكيه الهدف الرابع للفريق الكتالوني بالدقيقة 87 قبل أن ختتم النجم الأوروجواني لويس سواريز أهداف برشلونة بالهدف الخامس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلي 9 نقاط في المركز الأول ، بينما تجمد رصيد إسبانيول ليزال نقطة واحدة في المركز الرابع عشر ، بينما يحتل غريمه التقليدي ريال مدريد المركز السادس برصيد خمسة نقاط.

وبعد تسجيل ميسي هاتريك في مباراة إسبانيول أرتفع رصيده إلي 6 أهداف في هذا الموسم بعد المشاركة في ثلاثة مباريات.

هدف ميسي الأول من تسلل واضح

وتحوم الشكوك حول هدف ميسي الأول الذي سجله بعدما تلقي تمريرة رائعة من لاعب الوسط الكرواتي راكيتيتش ، بينطلق البرغوث الأرجنتيني ميسي ويراوغ مدافع إسبانيول ويسددها في الشباك معلناً هدف برشلونة الأول ، ولكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن الهدف غير صحيح بعدما أوضحت في الصورة وضع الأرجنتيني في موضع تسلل واضح.