الزمالك يتعادل في أولي مبارياته بالدوري أمام الانتاج الحربي

انتهت مباراة الزمالك والانتاج الحربي، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز.

تقدم للانتاج الحربي اللاعب عمر السعيد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك اللاعب كاسونجو هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وكان نيوشا المدير الفني لفريق الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

وبدأ نيبوشا ، المدير الفني للفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أحمدالشناوي

خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود علاء- محمد مجدي- حازم امام

خط الوسط : محمد أشرف روقة- أحمد داوودا- محمد الشامي- أحمد كابوريا

خط الهجوم : خالد قمر- كاسونجو

بينما تواجد على دكة البدلاء

محمود عبد الرحيم ” جنش ” – محمود حمدي ” الونش ” – باسم مرسى – عبد الله جمعه – أحمد مدبولي –– أحمد توفيق _ دونجا

وبهذه النتيجة يحصد كلا الفريقين نقطة في بداية مشوارهما بالدوري الممتاز موسم 2017-2018.

يذكر أن هذه المباراة هي الأولي بالنسبة للمونتيجري نيبوشا، الذي تولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء خلفاً للبرتغالي أوجستو إيناسيو.