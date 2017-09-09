برشلونة يتقدم يثنائية في شباك إسبانيول بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة يرشلونة وإسبانيول بتقدم النادي الكتالوني بهدفين مقابل لاشئ في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على لمعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.

أحرز هدفي الفريق الكتالوني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 26 و35 من عمر الشوط الأول.

هدف ميسي من تسلل واضح

وتحوم الشكوك حول هدف ميسي الأول الذي سجله بعدما تلقي تمريرة رائعة من لاعب الوسط الكرواتي راكيتيتش ، بينطلق البرغوث الأرجنتيني ميسي ويراوغ مدافع إسبانيول ويسددها في الشباك معلناً هدف برشلونة الأول ، ولكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن الهدف غير صحيح بعدما أوضحت في الصورة وضع الأرجنتيني في موضع تسلل واضح.

موقف برشلونة في جدول الترتيب

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي إسبانيول في المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل غريمه التقليدي ريال مدريد المركز السادس برصيد خمسة نقاط.

وبعد تسجيل ميسي هدفين في هذه المباراة يرتفع رصيده إلي 5 أهداف في هذا الموسم من ثلاثة مباريات.