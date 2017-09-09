كاسونجو يسجل أول أهدافه مع الزمالك في شباك الانتاج

نجح كاسونجو كابونجو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض، في شباك الانتاج الحربي، بالدقيقة 27 من عمر المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب السلام ، ضمن الجولة الأولي من الدوري الممتاز المصري.

جاء الهدف بعدما اخطأ حارس الانتاج الحربي في الخروج من المرمي، لينفرد كاسونجو و يسجلها في الشباك.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لكاسونجو بعد انضمام إلي صفوف الزمالك قادماً من الاتحاد السكندري.

نيبوشا يدفع بالصفقات الجديدة

وبدأ نيبوشا ، المدير الفني للفريق الأبيض المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : أحمدالشناوي

خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود علاء- محمد مجدي- حازم امام

خط الوسط : محمد أشرف روقة- أحمد داوودا- محمد الشامي- أحمد كابوريا

خط الهجوم : خالد قمر- كاسونجو

بينما تواجد على دكة البدلاء

محمود عبد الرحيم ” جنش ” – محمود حمدي ” الونش ” – باسم مرسى – عبد الله جمعه – أحمد مدبولي –– أحمد توفيق _ دونجا

يذكر أن مباراة الانتاج الحربي هي الأولي لنيبوشا، المدير الفني الجديد للزمالك، بعد تعاقده مع الفريق الأبيض خلفاً للبرتغالي اوجستو إيناسيو.