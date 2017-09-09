الانتاج يهز شباك الزمالك في أول دقائق المباراة

تقدم فريق الانتاج الحربي بالهدف الأول في شباك الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري، والذي تقام على ملعب “بترسبورت”.

وجاء الهدف عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 9 من الشوط الأول الجاري الآن.

وجاء تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمي : أحمدالشناوي

خط الدفاع : أحمد فتوح- محمود علاء- محمد مجدي- حازم امام

خط الوسط : محمد أشرف روقة- أحمد داوودا- محمد الشامي- أحمد كابوريا

خط الهجوم : خالد قمر- كاسونجو

بينما تواجد على دكة البدلاء

محمود عبد الرحيم ” جنش ” – محمود حمدي ” الونش ” – باسم مرسى – عبد الله جمعه – أحمد مدبولي –– أحمد توفيق _ دونجا



نيبوشا وأول مباراة رسمية أمام طلائع الجيش

يذكر أن مباراة الزمالك وطلائع الجيش، هي المباراة الأولى الرسمية للصربي نيوشا، الذى تولى قيادة الفريق بعد رحيل إيناسيو، بعد توليه الموسم الماضي، ولم يحقق أي نتائج مع الفريق الأبيض، وقرر مرتضى منصور إقالته بعد موسم من الإخفاقات.

ويحرص نادي الزمالك، على مصالحة جماهيره هذا الموسم، بعد حصوله على المركز الثالث في الدوري المصري العام الماضي، وخروجه من دوري أبطال أفريقيا، وخروجه من البطولة العربية والتي أقيمت في القاهرة.