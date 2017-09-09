يستعد فريق طلائع الجيش، لمواجهة نظيره الأهلي في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة الجيش استعدادًا للأهلي

وضم أحمد سامي، المدير الفني لفريق طلائع الجيش 18 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الأهلي، وجاءت القائمة كالاتي:

“محمد بسام ومحمود شكري وخالد سطوحي وعلي الفيل، ومحمود البدري وعاصم صلاح ومحمد طارق، وفرانك ستيفن، واوساسا حسن، وعبد العزيز توفيق وبلال جمال ومحمود حمد وجيروم وايا، وصلاح أمين ومحمد أشرف عبد القادر وإسلام جمال، وأحمد الشيخ وحسن يوسف”.

البدري يعلن عن قائمة تضم 21 لاعبًا استعداد للمباراة

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير- محمد نجيب أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- عبدالله السعيد- – وليد سليمان- محمد هاني – هشام محمد- أحمد حمدي – كريم نيدفيد- أحمد حمودي – إسلام محارب.

خط الهجوم: وليد أزارو – أحمد الشيخ – أحمد ياسر ريان.