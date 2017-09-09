طبيب الأهلي يكشف سبب عدم استكمال عماد متعب في المران

أوضح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خالد محمود، عن سبب عدم استكمال مهاجم المارد الأحمر عماد متعب، التدريبات الجماعية مع الفريق.

عماد متعب يغادر مران الأهلي

وأكد طبيب المارد الأحمر، خالد محمود، خلال تصريحات صحفية، أن القناص عماد متعب أصيب بنزلة معوية وأدى ذلك إلى عدم استكماله في المران الجماعي مع الفريق الأحمر.

وأشار خالد محمود إلى أن عماد متعب شعر بالدوار أثناء المران الجماعي للفريق الأحمر واضطر للمغادرة عن الفريق.

الأهلي يعلن قائمته استعدادا لمباراة طلائع الجيش

وكان المدير الفني للقلعه الحمراء قد أعلن عن قائمة الفريق وإقامة معسكر مغلق لخوض مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش المقرر لها مساء غ الأحد في تمام الساعه الثامنه والربع مساءً.

وجاءت قائمة الفريق الأحمر كالآتي.

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، واحمد عادل عبدالمنعم

في خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد نجيب، حسين السيد، ورامي ربيعة، وسعد سمير، واحمد فتحي

في خط الوسط: حسام عاشور، وعمرو السولية، وعبدالله السعيد، وأحمد حمدي،وهشام محمد،واسلام محارب

في خط الهجوم: واحمد الشيخ، ووليد سليمان، ووليد أزارو، واحمد ياسر ريان، وكريم نيدفيد، واحمد حمودي.