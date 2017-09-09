فيديو..الإسماعيلي يهزم الإتحاد السكندري في عقر داره

حقق النادي الإسماعيلي ، فوزاً ثميناً على نادي الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، في إطار الجولي الأولي، بالدوري المصري الممتاز.

الإتحاد السكندري يتقدم في الشوط الأول

بدأ نادي الإتحاد بإحراز أول هدف في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب أحمد الألفي، وعزز نادي الاتحاد السكندري بهدف ثاني عن طريق اللاعب محمد أحمد كماتشو في الدقيقة 36، وعدل نادي الإسماعيلي من وضعه وأحرز الهدف الأول للدارويش في الدقيقة 42 دييجو كالديرون، ليخرج الشوط الأول بتقدم الإتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.

الدراويش تعدل من مسار المباراة

واستطاع فريق الدروايش من تعديل مساره في الشوط الثاني وحقق هدف التعادل عن طريق اللاعب موسى كمارا في الدقيقة 76، وعزز الدراويش بهدف ثالث بعدها بأربعة دقائق عن طريق اللاعب ريشارد بافور في الدقيقة 80، واختتم المباراة بهدف رابع عن طريق اللاعب إبراهيم حسن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

أدار المباراة الحكم الدولي إبراهيم جريشة، الذي قام بإشهار 5 كروت صفراء في المباراة، حيث حصل لاعبي الاتحاد السكندري على ثلاثة هشام شحاتة، محمد عبد المجيد، نور السيد ، بينما حصل عمرو جمال وإبراهيم حسن من الدروايش على كروت صفراء.