البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادا للجيش

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه طلائع الجيش، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز المصري.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:

حراسة المرمي: شريف إكرامي – محمد الشناوي – أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: حسين السيد – رامي ربيعة – سعد سمير- محمد نجيب أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور- عمرو السولية- عبدالله السعيد- – وليد سليمان- محمد هاني – هشام محمد- أحمد حمدي – كريم نيدفيد- أحمد حمودي – إسلام محارب

خط الهجوم: وليد أزارو – أحمد الشيخ – أحمد ياسر ريان

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب السلام، استعدادا لخوش المباراة المقرر لها غداً الأحد، في الثامنة والنصف مساءاً ، في بداية مشوار المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز.

الاهلي حقق الثنائية الموسم الماضي

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي، بدون تلقي أي هزيمة، ونجح أيضا في التتويج بلقب كأس مصر، عقب فوزه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.