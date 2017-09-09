تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش.. “الشيخ وأزارو” يقودان الهجوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، استعدادته لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، جلسة مع بعض اللاعبين، من أجل الاستقرار على خطة المباراة، وطريقة اللعب، بالإضافة إلى حث اللاعبين على ضرورة مواصلة الانتصارات أملًا في تحقيق البطولة للعام الثالث على التوالي.

تشكيل الأهلي “المتوقع” أمام الجيش

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي تواجد كلًا من:

حراسة المرمي : شريف إكرامي

خط الدفاع : سعد سمير ، رامي ربيعه ، حسين السيد ، أحمد فتحي .

خط الوسط : حسام عاشور ، عمرو السولية ، عبدالله السعيد .

خط الهجوم : أحمد الشيخ ، وليد أزارو ، وليد سليمان .

وتشهد تلك المباراة، تواجد أحمد الشيخ لأول مرة مع الفريق الأحمر بصورة رسمية بعد عودته من الإعارة إلى صفوف مصر المقاصة، ليستعين البدري بخدمات اللاعب في أولى مباريات الدوري المصري هذا الموسم.