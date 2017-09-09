فيديو.. ملخص لمسات أحمد حجازي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

تلقى نادي ويست بروميتش، والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، هزيمة من برايتون بثلاثية مقابل هدف واحد، خلال مباراة الجولة الرابعة التي أقيمت على ملعب ويذدين ستاديوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

شهدت المباراة، مشاركة الدولي المصري أحمد حجازي ، من بداية اللقاء، ولكن لم يظهر بالصورة المطلوبة والتي اعتاد عليها جمهور ويست بروميتش، مما دفع المدير الفني توني بوليس، باستبداله في الشوط الثاني.

تشكيل مباراة ويست بروميتش أمام برايتون

بدأ بروميتش بتشكيل مكوم من

فوستر، الآن نيوم، ايفانس، ليفرمور، روندون، فيليبس، باري، رودريجيز، داوسون، احمد حجازي، جريغورز كريشوياك.

سجل لبرايتون، اللاعب باسكال غروز هدفين في الدقائق 45،48، قبل أن يضيف تومير هيميد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63، أما جيمس موريسون ، فقد سجل هدف بروميتش الوحيد في الدقيقة 77.

ويرتفع رصيد برايتون إلى النقطة 4 في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد ويست بروميتش عند النطقة 7 في المركز الثامن.