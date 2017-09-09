“معلول” يغيب عن الأهلي أمام الجيش.. تعرف على السبب

تأكد بشكل كبير، غياب الدولي التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام طلائع الجيش، والمقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأكد مصدر داخل الجهاز الطبي للفريق الأحمر، احتمالية غياب ظهير أيسر الأهلي علي معلول، عن مباراة طلائع الجيش، بسبب خضوعه لعملية جراحية في إصبع قدمه، قد تمنعه من المشاركة مع فريقه في مباراة الغد.

معلول يعود للقاهرة بعد المشاركة مع منتخب بلاده

ووفقًا لما أكده المصدر، فإن معلول قام بخلع ظفر أحد أصابع قدميه، وشارك الاعب التونسي مع منتخب بلاده،خلال مباراة جمهورية الكونغو، ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويختتم الفريق الأحمر استعدادته اليوم، لمواجهة الجيش في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

يذكر أن الفريق الأحمر، حقق بطولة الدوري الموسم الماضي، ويامل في مواصلة مشواره الجيد خلال البطولة للتويج بها للموسم الثالث على التوالي.