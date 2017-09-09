بعد خروج “حجازي”.. بروميتش يفشل في تعويض ثلاثية برايتون ويسقط في فخ الخسارة

تلقى فريق ويست بروميتش البيون، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، أولى هزائمة في الدوري الإنجليزي، يعد السقوط بثلاثية أمام نظيره برايتون، بعد تقدم الاخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب ويذدين ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة “البريمييرليج”.

سجل لبرايتون، اللاعب باسكال غروز هدفين في الدقائق 45،48، قبل أن يضيف تومير هيميد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 63، أما جيمس موريسون ، فقد سجل هدف بروميتش الوحيد في الدقيقة 77. (شاهد الأهداف)

وشارك حجازي من بداية اللقاء، قبل أن يتم تبديله في الشوط الثاني، من أجل محاولة تعديل النتيجة، وجاء تشكيل بروميتش كالاتي:

“فوستر، الآن نيوم، ايفانس، ليفرمور، روندون، فيليبس، باري، رودريجيز، داوسون، احمد حجازي، جريغورز كريشوياك”.

كان بروميتش قد بدأ أولى جولاته بالفوز على بورنموث بهدف دون رد، ثم الفوز على بيرنلي، قبل أن يتعادل مع ستوك سيتي، ثم الخسارة اليوم امام برايتون الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي.