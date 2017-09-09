تشكيل مباراة ستوك سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن المدير الفني لنادي ستوك سيتي، مارك هيوز، تشكيل فريقه لمواجهة أمام مانشستر يونايتد ، في الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة على إستاد بريطانيا.

تشكيل مباراة ستوك سيتي

حيث بدأ هيوز بتشكيل مكون من

بوتلاند، كاميرون، زوما، ويمر، ضيوف، فليتشر، ألين، بيترز، شاكيري، خيسي، موتينج.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد

وعلى جانب آخر أعلن المدير الفني لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، عن تشكيل فريقه في مواجهة ستوك سيتي.

دي خيا، فالنسيا، بايلي، جونز، دارميان، ماتيتش، بوجبا، هيريرا، مختاريان، راشفورد، لوكاكو.

يذكر أن ستوك سيتي يتواجد في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، حيث خسر في أول جولة بهدف نظيف أمام إيفرتون، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً أمام الأرسنال بهدف نظيف، وتعادل أمام وست بروميتش ألبيون في الجولة الثالثة بهدف لكلا منهما، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 9 نقاط حيث حقق أول فوز على وست هام يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، وحقق في الجولة الثانية فوز أيضاً على سوانزي سيتي بأربعة أهداف نظيفة، وحقق فوز على ليستر سيتي بهدفين نظفيين.