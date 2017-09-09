“حجازي” يزين تشكيل بروميتش أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة برايتون، ضمن مناسفات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريمييرليج”.

وجاء تشكيل ويست بروميتش كالاتي:

فوستر، نيوم، ايفانز، ليفرمور، راندون، فيليبس، باري، رودريجيز، كريشوياك، داوسون، حجازي.

كان حجازي، قد شارك مع فريقه في الثلاث جولات الأولى، ونجح في قيادة فريقه للفوز في مباراة الجولة الأولى امام برونموث وسجل هدفًا برأسية، أهدت الفوز لبروميتش في بداية انطلاق البريمييرليج، كما نجح رففاق حجازي في الفوز في مباراةا لجولة الأولى امام بيرنلي، قبل أن يتسبب حجازي، في تعادل فريقه امام ستوك سيتي في مباراة الجولة الثالثة بعد أن كان متقدمًا بهدف دون رد.

يذكر أن حجازي، كان ضمن قائمة منتخب بلاده التي واجهت أوغندا الاسبوع الماضي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن منافسات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، ونجح حجازي في قيادة الفراعنة لاستعادة صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعدما شارك في اللقائين.