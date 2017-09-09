استبعاد محمد النني من قائمة أرسنال لمباراة بورنموث

أعلن أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمباراة بورنموث في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستضيف أرسنال فريق بورنموث في مباراة يتطلع فيها لتجاوز المركز الثالث عشر الذي يحتله بـ3 نقاط.

محمد النني خارج قائمة أرسنال أمام بورنموث

واستبعد فينجر المصري محمد النني من قائمة المباراة بينما جاء أليكسيس سانشيز على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: بيتر تشيك

خط الدفاع: موستافي ومونريال وكوتسليني

خط الوسط: تشاكا وآرون رامسي وبيلرين وكوتشيلناك ومسعود أوزيل

خط الهجوم: ويلباك ولاكازيت

ويحتل أرسنال المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4 – 3 فى الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام ستوك سيتي وليفربول على التوالي.

وسقط أرسنال في هزيمة مدوية في الجولة الثالثة أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح برباعية نظيفة فجرت براكين الغضب ضد أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية.

ويدرك فينجر أن الهزيمة الثالثة على التوالي اليوم ستشعل ثورة الغضب ضده خاصة أن الجماهير تعتبر المهمة سهلة نسبيًا أمام بورنموث الذي تلقى 3 هزائم متتالية جعلته في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

ويسعى أرسنال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واقتناص الثلاث نقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ما بورنموث، فكان أحد الثلاث فرق التي لم تنجح في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الجولات الثلاثة السابقة، ولم يتمكن من الحصول ولو على نقطة وحيدة، بعد أن خسر أمام كل من وست بروميتش وواتفورد ومانشستر سيتي بنتائج 1-0، 2-0 و 2-1 على الترتيب