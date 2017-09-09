هل ينضم “شيكابالا” للمنتخب أمام الكونغو.. نبيه يجيب

فتح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هيكتور كوبر الباب أمام انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى الرائد السعودي خلال الفترة المقبلة.

نبيه: باب المنتخب مفتوح للجميع

وأشاد أسامة نبيه المدرب العام بتألق شيكابالا في مباراة الرائد والفيصلي في ثمن نهائي كأس ولي العهد السعودي والتي فاز بها الأخير 2-1 وأحرز الفهد الأسمر هدفًا بها.

وأوضح نبيه أن معسكر منتخب مصر المقبل مفتوح لكل اللاعبين المحليين والمحترفين خاصة أن الجهاز الفني يتابع الجميع مع أنديتهم دون أي تفرقة.

وشدد نبيه على أن باب المنتخب مفتوح لجميع اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية والمعايير التي يحددها هيكتور كوبر.

ويدخل منتخب مصر معسكرًا مغلقًا يوم الثانى من أكتوبر المقبل بمدينة برج العرب استعدادًا لمواجهة الكونعو يوم 8 أكتوبر ضمن مباريات الجولة الخامسة – قبل الأخيرة- للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الكونغو على أن تتعثر أوغندا أمام غانا في الجولة الخامسة للتأهل للمونديال رسميًا.