الزمالك يتحدى الإنتاج الحربي بزي الموسم الماضي

يخوض الزمالك مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي بزي الموسم الماضي بعد تأخر وصول الزي الجديد من الشركة الراعية.

الزمالك يرفض فسخ عقد الشركة الراعية للملابس

ويصطدم نادي الزمالك في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري على استاد السلام.

وانتهت أزمة الزمالك مع الشركة الراعية للملابس بعد إرسال الدفعة الأولى من ملابس الموسم الجديد، ولكنها متأخرة ليتراجع النادى الأبيض عن فسخ التعاقد ويقرر استمرار العمل مع الشركة في الموسم الحالي.

وتشمل الدفعة الأولى من ملابس الزمالك جزء من ملابس التدريب والأطقم الخاصة بالجهاز الفني بينما ستتضمن الدفعة الثانية الملابس المتبقية من الدفعة الأولى بخلاف طاقم المباريات بتصميمه الجديد.

ويخوض نادي الزمالك مباراة اليوم تحت قيادة فنية جديدة للصربي نيبوشا خلفًا لأوجوستو إيناسيو الذي رحيل لخلافات مع مرتضى منصور رئيس النادي.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق فوزه الأول بالدوري المصري هذا الموسم رغم صعوبة المهمة لخبرة مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي في المواجهات الكبيرة.