تشكيل قمة مانشستر سيتي وليفربول.. محمد صلاح “أساسيا” وثنائي هجومي لـ”جوارديولا”

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يقود ليفربول أمام مانشستر سيتي

وتواجد محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل الأساسي لمباراة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وعاد محمد صلاح إلى ليفربول بعد مشاركته مع منتخب مصر أمام أوغندا ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: مينوليه

خط الدفاع: ماتيب وكلافن ومورينو وأرنولد

خط الوسط: هيندرسون وإيمري تشان وفينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو

أمام بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي فجاء تشكيل فريقه كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أوتاميندي وستونز ووالكر ودانيلو

خط الوسط: ميندي وفيرناندينهو ودافيد سيلفا وديبروين

خط الهجوم: أجويرو وخيسوس

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد ليفربول والذي يحتل المركز الثاني.

ويتصدر مانشستر يونايتد جدول ترتيب البريميير ليج برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات متتالية.