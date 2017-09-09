حكام مباريات اليوم في الدوري المصري.. “الغندور” للزمالك والإنتاج

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم “السبت” ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري.

أحمد الغندور حكما للزمالك والإنتاج

ويقود مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحكيميًا الحكم أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد محمود لطفي ومحمود دسوقي حكمًا رابعًا.

أسماء حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

– طنطا × النصر : محمد سلامة ” ميدو ” ويعاونه وائل شعبان وأسامة عبد اللطيف، ومحمد نهاد حكماً رابعاً.

– الاتحاد × الإسماعيلي : جهاد جريشة ويعاونه أحمد بكر ورجب محمد، وأحمد الدليل حكماً رابعاً.

– الإنتاج الحربي × الزمالك: أحمد الغندور ويعاونه تحسين أبوالسادات ومحمد محمود لطفي، ومحمود دسوقي حكماً رابعاً.

ويدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي تحت قيادة فنية جديدة للصربي نيبوشا المدير الفني الجديد للفريق الذي تولى المهمة خلفًا لأوجوستو إيناسيو بينما يقود الإنتاج الحربي المصري مختار مختار المعروف بحنكته وخبرته في مباريات القطبين.

ويتطلع الزمالك لتحقيق أول فوز له في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم بالمسابقة المحلية التي يحمل الأهلي لقبها منذ الموسم الماضي.