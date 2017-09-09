أزمة جديدة في عملية الرباط الصليبي لمهاجم الأهلي

تورط مجلس إدارة نادي الأهلي في أزمة جديدة لجراحة الرباط الصليبي لمهاجمه مروان محسن والتي أجراها في ألمانيا مؤخرًا.

طبيب مبارك يرفض علاج مروان محسن

واضطر مجلس الأهلي برئاسة محمود طاهر إلى إخفاء أن الطبيب الألماني الشهير “ماير” رفض إجراء الجراحة لمروان محسن، وهو ما دفع للجوء إلى مركز “شون كلينيك” الذي تم توقيع بروتوكول معه مؤخرًا.

كان مروان محسن قد تعرض لإصابة قطع الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام المغرب، فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.

وخاطبت إدارة الأهلي ماير – الطبيب المعروف بإجراء عمليات حسني مبارك الرئيس الأسبق – لإجراء جراحة مروان محسن لكنه تجاهل الخطابات ليضطر المركز في النهاية للجوء لمركز شون كلينيك وإخفاء الأمر عن الجماهير.

وتلزم القوانين الألمانية بضرورة إحضار دعوة خاصة تُفيد باسم الطبيب والمكان الذى سيجرى فيه الجراحة وهو ما عجز عنه مجلس الأهلي في توفيره.

ويغيب مروان منذ فبراير الماضي وقد يصل غيابه إلى 9 شهور لأنه ولم يتم حسم موعد عودته للملاعب حتى الآن، ومن المفترض أن يكون جاهزاً للمشاركة فى المباريات بداية من نوفمر المقبل.