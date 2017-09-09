إنريكي يقترب من الدوري الصيني

بات الإسباني لويس إنريكي، الذي رحل عن برشلونة نهاية الموسم الماضي، قريبا من خوض تجربة التدريب في الدوري الصيني.

مدرب برشلونة السابق مرشح للتدريب في الصين

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت، إن الإسباني لويس إنريكي، الذي رحل عن برشلونة نهاية الموسم الماضي، مرشح للعمل في الدوري الصيني.

وتسعى إدارة نادي شنغهاي شينهوا الصيني، للتعاقد إنريكي، بداية من الموسم الجديد، الذي سيبدأ في مارس من العام المقبل.

وذكر موقع “تودو ميركادو ويب” الإسباني، أنّ النادي الصيني يضع إنريكي بين الأسماء البارزة لقيادة الفريق بداية الموسم المقبل.

يذكر ان الموسم هناك في الدوري الصيني ينتهي في نوفمبر المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد في مارس 2018.

يذكر أن إنريكي لم يكن يملك خبرات كبيرة قبل تدريب برشلونة،كونه درب في روما الإيطالي وسيلتا فيجو قبل أن يقود النادي الكتالوني في 3 مواسم حقق فيها 9 بطولات.

ويملك في سجله تحقيق الثلاثية (الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا) في موسمه الأول مع برشلونة، كما فاز بالسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2015 وحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم.