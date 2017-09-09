تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربي

يبدأ فريق الزمالك اليوم السبت مشواره في بطولة الدوري المصري حين يحل ضيفا على فريق الإنتاج الحربي.

ومن المتوقع أن يخوض نيبوشا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي – محمود علاء – حازم إمام

خط الوسط: محمد أشرف “روقة” – أحمد داوودا – أحمد كابوريا – محمد الشامي

خط الهجوم: خالد قمر – كابونجو كاسونجو

وفي وقت سابق أعلن المونتينجري نيبوشا يوفيتيتش المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الإنتاج الحربي.

وشهدت قائمة الزمالك ظهور 8 صفقات جديدة بتواجد كل من محمود علاء ومحمد مجدي وأحمد داوودا ومحمد أشرف “روقة” ومحمد الشامي وعبد الله جمعة وأحمد كابوريا وأحمد مدبولي وكاسونجو كابونجو.

وغاب عن القائمة كلاً من معروف يوسف للإيقاف للحصول على الانذار الثالث، و محمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمد رمضان وعلي جبر وأشيمبونج وصلاح عاشور للإصابة والثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي لتأخر وصولهما للقاهرة ، وطارق حامد للإجهاد و ورزاق سيسيه ويوسف أوباما ومحمد مجدي لأسباب فنية