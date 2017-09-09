3 مراكز ورقم رمضان صبحي لباكاماني مالامبي في الأهلي

كشف الجنوب إفريقي باكاماني مالامبي لاعب نادي الأهلي الجديد عن أنه يجيد اللعب في 3 مراكز بالملعب عندما كان في صفوف فريق بيدفيست.

باكاماني يرتدي رقم 32 مع الأهلي

وأوضح باكا أنه يجيد اللعب بالقدمين اليمنى واليسري فلذلك فهو يلعب في مراكز الجناحين الأيمن والأيسر بسهولة شديدة إلى جانب المهاجم الصريح الذي يمكنه من إحراز الأهداف.

وأضاف باكا أنه تحت أمر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري في المشاركة بأي مركز.

وأشار باكا إلى أن كان يتمنى ارتداء رقم 27 في الأهلي ولكنه خاص بجونيور أجايي لذلك فسيرتدي رقم 32 مع الأحمر والذي كان يلعب به رمضان صبحي قبل احترافه في ستوك سيتي الإنجليزي.

وتعاقد الأهلي مع باكاماني مالامبي مؤخرًا لمدة 4 مواسم من بيدفيست الجنوب إفريقى مقابل مليون و300 ألف يورو، وسيحصل على 250 ألف دولار فى الموسم تزيد 30 ألف دولار فى كل موسم.

وخاض باكاماني أول تدريب له مع الأهلي أمس استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام غدًا في الجولة الأولى من الدوري المصري ويتطلع الفريق الأحمر خلالها لتحقيق الفوز الأول في النسخة 59 للمسابقة المحلية التي يحمل لقبها.