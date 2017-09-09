بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وليستر سيتي 9-9-2017 في الدوري الانجليزي

يحل فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من البريميير ليج لموسم 2017-2018.

موعد مباراة تشيلسي وتشيلسي وليستر سيتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة تشيلسي وليستر في الساعة الرابعة عصر اليوم “السبت” على ملعب كينج باور ستاديو وتنقل قناة بي إن سبورتس 2 إتش دي.

ترتيب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 6 نقاط بينما ليستر في المركز الخامس عشر بـ3 نقاط فقط.

ويسعى تشيلسي للفوز في هذه المباراة للصعود في الترتيب العام وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، فيما يطمح ليستر سيتي لاغتنام عامل الأرض والجمهور.

تشيلسي وليستر سيتي مواجهة من العيار الثقيل

ويرغب البلوز في تحقيق الفوز كما حدث أمام إيفرتون في الجولة الماضية من البريميير ليج أما ليستر فقد تعثر أمام مانشستر يونايتد.

أرقام تشيلسي وليستر سيتي

– ليستر سيتي خسر في 11 من آخر 13 مباراة ضد تشيلسي في جميع المسابقات ، المرة الوحيدة التي لم يخسر بها في موسم واحد ضده جاء في 2015-2016 بفوز وتعادل.

– فاز تشيلسي في خمسة من المباريات الست الأخيرة ضد ليستر سيتي وخسر مرة واحدة ، فيما سجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة بما في ذلك آخر مباراتين.

– تشيلسي بقيادة أنطونيو كونتي فاز في 13 في آخر 17 مباراة خارج ميدانه في الدوري الإنجليزي ، فيما تعادل في مباراتين وخسر مرتين ، وفشل تهديفياً في مواجهتين.

– ألفارو موراتا سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي

– جيمي فاردي سجل عشرة أهداف في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي منذ وصول المدرب كريج شكسبير إلى ليستر سيتي