بث مباشر مشاهدة مباراة ويست بروميتش وبرايتون بتاريخ 9-9-2017 في الدوري الانجليزي

مباراة ويست بروميتش ، يحل فريق وست بروميتش ألبيون المحترف به المصري أحمد حجازي ضيفًا على نظيره برايتون الصاعد حديثاً لدوري الأضواء ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة وست بروميتش وبرايتون

تقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم على ملعب برايتون وتنقل قناة بي إن سبورتس إتش دي 10.

مباراة ويست بروميتش وبرايتون

ويتطلع فريق وست بروميتش إلى العودة إلى سكة الانتصارات بعدما تعثر الفريق في لقاء الجولة الماضية بالتعادل 1-1 أمام ستوك سيتي المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي.

وتسبب رمضان صبحي في هدف ستوك سيتي من لعب كرة عرضية أخطأ أحمد حجازي في تطفيشها ليسجل منها بيتر كراوتش هدف التعادل في الدقائق الأخيرة.

إراحة أحمد حجازي

أحمد حجازي خارج تشكيل مباراة ويست بروميتش

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن أحمد حجازي مدافع وست بروميتش سيكون خارج التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم، حيث يخشى تونى بوليس المدير الفنى للفريق من تعرض اللاعب للإجهاد بعد مشاركته في مباراتي مصر أمام أوغندا بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

برايتون يتسلح بجماهيره في مباراة ويست بروميتش

ويسعى فريق برايتون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول له بالدوري الإنجليزي، بعدما سقط الفريق في فخ الهزيمة مرتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي، وتعادل مع واتفورد بدون أهداف.

أما وست بروميتش ألبيون فيقع في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، بينما يحتل برايتون المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وسجل أحمد حجازى هدفاً وحيداً مع وست بروميتش ألبيون أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة الأولى لكن تبدو حظوظ الاستمرار في اللعب أساسيًا صعبة بعد عودة جوني إيفانز وماكولي من الإصابة.

ويأمل وست بروميتش بقيادة مديره الفنى تونى بوليس ضرب أكثر من عصفور بحجر فى هذه المباراة أولها استعادة الانتصارات من جديد بعد التعثر بالتعادل فى الجولة الماضية أمام ستوك سيتى، فضلاً عن حصد ٣ نقاط جديدة مستفيداً من تواضع مستوى منافسه، وهو ما سيرفعه لمناطحة الكبار فى صدارة جدول الترتيب،