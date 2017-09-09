نيمار يخطط للعودة إلى الدوري الإسباني

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن نية البرازيلي نيمار دا سيلفا، للرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده الحالي مع الفريق، والعودة مرة أخرى للدوري الإسباني.

نيمار يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني

وكان نيمار قد انضم إلى فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الأخيرة مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، كأغلى لاعب في التاريخ.

وذكرت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن نيمار نيمار كان قد وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي الفرنسي، للسماح له بالرحيل في أي وقت عن الفريق.

والمحت الصحيفة لوجود رغبة لدى اللاعب البرازيلي للانضمام إلى ريال مدريد والذي حاول ضمه من قبل حين كان لاعبًا في سانتوس البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الجانب الأخر فإن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورينتينو بيريز، ترى أن نيمار هو البديل الأمثل للبرتغالي كريستيانو رونالدوز

ومع اقتراب نهاية مسيرة رونالدو مع ريال مدريد، يظل نيمار هو البديل الأمثل لتعويضه في قلعة بيرنابيو.

وسجل البرازيلي نيمار 4 أهداف منذ انضمامه لباريس سان جيرمان، بعد فسخ عقده مع برشلونة الإسباني.