بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وبورنموث 9-9-2017 في الدوري الانجليزي

يستضيف فريق أرسنال في الساعة الرابعة عصر اليوم “السبت” نظيره بورنموث في مباراة ارسنال وبورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017-2018.

أرسنال يخطط للفوز على بورنموث

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 3 نقاط فقط من الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4 – 3 فى الجولة الأولى قبل أن يخسر أمام ستوك سيتي وليفربول على التوالي.

وسقط أرسنال في هزيمة مدوية في الجولة الثالثة أمام ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح برباعية نظيفة فجرت براكين الغضب ضد أرسين فينجر المدير الفني للمدفعجية.

أرسنال وفخ بورنموث

يخشى فريق أرسنال المحترف المحترف به اللاعب المصرى محمد الننى، فخ بورنموث مما قد يبعده عن المنافسة على اللقب مبكرًا.

ويعلم فينجر أن الهزيمة الثالثة على التوالي اليوم ستشعل ثورة الغضب ضده خاصة أن الجماهير تعتبر المهمة سهلة نسبيًا أمام بورنموث الذي تلقى 3 هزائم متتالية جعلته في المركز الثامن عشر بلا رصيد من النقاط.

محمد النني ينتظر الفرصة

وينتظر محمد النني المشاركة مع أرسنال اليوم بعد عودته من منتخب مصر والفوز أوغندا بهدف نظيف ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويسعى أرسنال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، واقتناص الثلاث نقاط من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

أما بورنموث، فكان أحد الثلاث فرق التي لم تنجح في تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال الجولات الثلاثة السابقة، ولم يتمكن من الحصول ولو على نقطة وحيدة، بعد أن خسر أمام كل من وست بروميتش وواتفورد ومانشستر سيتي بنتائج 1-0، 2-0 و 2-1 على الترتيب.

سانشيز يطلب اللعب في مباراة أرسنال وبورنموث

وأعلن التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي عن جاهزيته للمشاركة بشكل أساسي مع الجانرز، والتزامه بعقده مع النادي اللندني.

وكان سانشيز قد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف أرسنال، وهذا بعد اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بضمه، خاصةً أن عقده الحالي مع الفريق اللندني ينتهي الصيف المقبل.

أرسنال يدمع المثليين الجنسيين أمام بورنموث

ودعا فريق أرسنال لإطلاق مبادرة لدعم المثليين الجنسيين في مباراة الجانرز أمام بورنموث في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

وذكر الحساب الرسمي لأرسنال على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أن قائد الفريق سيرتدي شارة عليها ألوان قوس وقزح وهي الإشارة التي تدعم المثليين الجنسيين في العالم.

موعد مباراة ارسنال وبورنموث والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في الساعة الرابعة عصر اليوم على ملعب الإمارات وتنقلها قناة بي إن سبورتس 9 لفوز المجموعة القطرية بالحقوق الحصرية للدوري الإنجليزي.