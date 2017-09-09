المنتخب: أزمة المحترفين لن تتكرر أمام الكونغو

استبعد أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر تكرار أزمة انضمام اللاعبين المحترفين لصفوف المنتخب قبل مواجهة الكونغو في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأكد نبيه أن المحترفين سينضموا للمعسكر قبل المواجهة المرتقبة بخمسة أيام.

وكان المحترفون قد انضموا لمعسكر الفراعنة قبل مواجهة أوغندا الماضية بيومين فقط

ونجح المنتخب الوطني في الفوز على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويستعد المنتخب لمواجهة الكونغو يوم 6 أكتوبر المقبل ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر في الدقيقة السادسة على أوغندا لكن مستوى الفراعنة تراجع بعده بشكل رهيب مما سمح لأصحاب الأرض للسيطرة على وسط الملعب نسبيَا.

وتصدر منتتخب مصر مجموعته برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.