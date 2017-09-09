الحكم سمير عثمان يعلق على انتماءه

علق الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان على انتقادات الجماهير له وخاصة جماهير الأهلي والزمالك خلال إدارته لمباريات القطبين.
وأكد سمير عثمان أن تعليقات الجماهير تصب ف صالحه، مشيرا إلى أن البعض يرى أنه حكما للأهلي بينما يرى البعض الآخر أن يحكم للزمالك.
ونفى الحكم السابق خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا انتماؤه للأهلي، حيث أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن عثمان صرح بأنه أخطأ في حق فريق الداخلين منذ موسمين أمام المصري البورسعيدي.
وأكد الحكم السابق “احتسبت ركلة جزاء لصالح المصري كنت أرى أنها كانت صحيحة”، مضيفا “بعد انتهاء المباراة ومشاهدة إعادة اللقطة اكتشتفت أنها كانت من خارج المنطقة وليست داخلها”.
كما علق الحكم الدولي السابق على واقعة الحكم ابراهيم نور الدين، خلال مباراة الترجي التونسي و الفيصلي الأردني، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بلقب البطولة العربية.
وأكد سمير عثمان خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا أنه كان من الأفضل أن ينهي نور الدين المباراة، معلقا “أنا لو مكانه كنت اعتزلت لأن واقعه ضرب أي حكم هتأثر على مسيرته”.