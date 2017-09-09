الحكم سمير عثمان يعلق على انتماءه

علق الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان على انتقادات الجماهير له وخاصة جماهير الأهلي والزمالك خلال إدارته لمباريات القطبين.

وأكد سمير عثمان أن تعليقات الجماهير تصب ف صالحه، مشيرا إلى أن البعض يرى أنه حكما للأهلي بينما يرى البعض الآخر أن يحكم للزمالك.

ونفى الحكم السابق خلال تواجده بقناة سي بي سي اكسترا انتماؤه للأهلي، حيث أكد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.